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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فيلم بيومي فؤاد الأقل دخلا.. تعرف على إيرادات حفلات السينما أمس

صدى البلد

شهدت الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائي تحقيق إيرادات متنوعة بشباك التذاكر، ومن أبرز هذه الأفلام الحريفة بطولة الفنان نور خالد النبوي، وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة الفنانة هنا الزاهد، والفنان هشام ماجد، وفيلم عالماشي، بطولة الفنان علي ربيع، وفيلم أسود ملون بطولة الفنانة رنا رئيس، والفنان بيومي فؤاد.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في السينما أمس السبت الموافق 20 أبريل، نحو 2،638،361 ألف جنيه، كما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان له.

وجاءت إيرادات الأفلام في السينما أمس كالتالي

-فيلم شقو لـ عمرو يوسف: 1،280،670 جنيهًا.

-فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة لـ هشام ماجد: 1،126،607 جنيهًا.

-فيلم عالماشي لـ علي ربيع: 201،503 جنيهات:

-فيلم أسود ملون لـ بيومي فؤاد: 27،466 جنيهًا.

فيلم شقو

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