طفل فلسطيني يشعر بالأمان في مصر.. مفيدة شيحة: هتفضل الحضن الكبير

قالت الإعلامية مفيدة شيحة، إن انتشار مؤخرا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه طفل ترتجف أطرافه كلها من الخوف، لدرجة أنه لم يستطع البكاء، في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، أن هذا الطفل انتشر له مقطع فيديو وهو يشعر بالأمان بعد ما جاء لمصر، متابعة أنه مصر هتفضل الحضن الكبير وربنا يرجعلهم الأمان تاني.

وتابعت مفيدة شيحة، أن الطفل صاحب فيديو كنت نايم يتحول من الخوف في قطاع غزة إلى بر الأمان في مصر، مستدركة أن العدوان الإسرائيلي يستهدف كل شيء في قطاع غزة بدون اي إنسانية أو رحمة وسط صمت المجتمع الدولي.

