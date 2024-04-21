3600 شاحنة مساعدات وصلت غزة منذ مطلع أبريل الجاري

قال أيمن عماد، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من معبر رفح البري، إن الأعداد التي وصلت عبر معبر رفح المصري 8 شاحنات من الوقود إلى الأراضي الفلسطينية، علما بأن هذه الشاحنات لا تخضع لعمليات التدقيق والمراجعة، وبالتالي إنفاذ المراجعات الخاصة يصل بشكل مباشر من داخل معبر رفح.

وأضاف "عماد"، خلال رسالة على الهواء، أن مئات من الشاحنات التي كانت تصطف أمام معبر رفح تدفقت خلال الطريق الحدودي متجهة إلى منطقة العوجة لتخضع لعملية التدقيق والمراجعة، وبعد ذلك تعود مرة أخرى إلى منفذ رفح البري لتواصل طريقها إلى الأراضي الفلسطينية، وهذا يعتبر من العراقيل التي فرضتها إسرائيل على آلية إنفاذ هذه المساعدات.

تسخير الإمكانات

وأشار إلى أن الدولة المصري لا تزال تسخر كل الإمكانات لتسهيل إيصال هذه المساعدات بالإضافة إلى تقديم أعداد كبيرة من شاحنات المساعدات، ووصلت اليوم أعداد كبيرة، والقوافل تقدر بمئات من مؤسسة حياة كريمة، وقبل أمس كانت هناك قوافل كثيرة للتحالف الوطني المصري لإيصال هذه المساعدات.

وأكد أن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية أن تقدم ما يزيد على 80% من المساعدات الإنسانية التي تدفقت بشكل كامل إلى قطاع غزة، وهذه الأرقام تعكس ما تقوم به مصر، لافتا إلى أن عدد شاحنات المساعدات التي وصلت غزة من 1 أبريل وحتى السبت تجاوزت 3600 شاحنة.