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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق مفيدة شيحة على ارتداء المقاومة الفلسطينية تيشيرت الزمالك

الزمالك
الزمالك

عبرت الإعلامية مفيدة شيحة، عن اهتمامها من ظهور مقاوم فلسطيني مرتدي ملابس نادي الزمالك، مشيرة إلى أن هذا الأمر تم بعد فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي في قمة الدوري العام.
وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، أن الزمالك بقي ترند في وقت قصير للغاية، وبعد انتشار صور لمقاومة فلسطيني مرتدي ملابس نادي الزمالك، الأمر الذي تسبب في حالة من الاهتمام الواسع من قبل رواد السوشيال ميديا.
وتابعت مفيدة شيحة، أن كل الناس من جماهير النادي الأهلي والزمالك علقوا على هذه الصور بشكل رائع، لافتة إلى أن هذا الترند انتشر في مصر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة الصاروخ.

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