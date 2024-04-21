فحص طيبي لحارس الأهلي لحسم موقفه من مباراة العودة أمام مازيمبي

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن خضوع حمزة علاء لفحص طبي لحسم موقفة من التدريبات الجماعية .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" فحص طبي لحمزة علاء في النادي الأهلي لحسم موقفه من العودة إلي التدريبات الجماعية الثلاثاء ، و كولر يتسلم تقرير عن الغائبين عن رحلة الكونغو الأخيرة".

كشف الإعلامي محمد شبانة عن عروض لحارس مرمى الأهلي حمزة علاء عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد شبانة: بعد تألق الحارس الثالث للأهلي حمزة علاء في بطوله غرب آسيا بدأ الوكلاء يطرقون باب الأهلي عايزين عرض للاعب أو يطلع إعارة.