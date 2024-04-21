مليار شخص يباشرون التصويت.. تفاصيل الانتخابات البرلمانية في الهند

عرض برنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الدكتورة منى شكر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "نحو مليار شخص يباشرون التصويت ومودي يسعى للولاية الثالثة... تفاصيل الانتخابات البرلمانية في الهند".

في موكبه وسط أنصاره وهتاف جماهيره يسير "مودي" متزينا بزهرة اللوتس رمز حزبه الحاكم نحو انتخابات بلاده التشريعية التي انطلقت في التاسع عشر من هذا الشهر وتنتهي بحلول مطلع يونيو المقبل.

انتخابات عامة

6 أسابيع متواصلة من التصويت تجرى خلالها أطول انتخابات عامة في تاريخ البلاد على 7 مراحل، حيث ينتخب 543 مشرعا سياسيا في مجلس النواب من بين أكثر من 100 مرشح ثم يقوم الحزب الحائز على الأغلبية في المجلس بتسمية رئيس الوزراء المكلف بعد ذلك بتشكيل الحكومة وإدارة الدولة.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي أطلق حملته الانتخابية مؤخرا يسعى لكسب ولاية ثالثة بعد أن اعتلى حزبه عرش الحكم منذ انتخابات 2014، التي حقق فيها أغلبية ساحقة بواقع 303 مقاعد تشريعية، فيما يأمل هذا العام في لمس عتبة 400 مقعد، مازال مودي يتربع على عرش قلوب الأغلبية الشعبية التي قد تحقق له نصرا مريحا في انتخابات هذا العام وفقا لاستطلاعات الرأي.

https://www.youtube.com/watch?v=H9Cmc8i5u_Q&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9