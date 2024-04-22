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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

برج العذراء.. حظك اليوم الإثنين 22 أبريل 2024: ترث ممتلكات

برج العذراء
برج العذراء

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الاثنين 22 أبريل 2024 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العذراء وحظك اليوم الإثنين 22 أبريل 2024

الصحة والثروة ستكون إيجابية أيضًا، شارك اللحظات السعيدة في الحب واهتم أيضًا بكل مهمة مهنية بجد، ماليا أنت جيد والصحة ستكون إلى جانبك أيضا.  

توقعات برج العذراء عاطفيا 

خذ وقتًا في الحب وكن أيضًا عاشقًا متفهمًا، شارك مشاعرك ولكن لا تؤذي المشاعر، سوف يوافق والديك على علاقة الحب اليوم، خطط لقضاء إجازة معًا في نهاية هذا الأسبوع. 

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

لا ينبغي للنساء الحوامل ركوب الدراجات ذات العجلتين ويجب على كبار السن تجنب السلالم، قد يصاب عدد قليل من ذكور برج العذراء بمشاكل متعلقة بضغط الدم. 

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

أسلوبك سيجعل العملاء سعداء وقد تتلقى أيضًا بريدًا تقديريًا، أولئك الذين يعملون في الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والبناء والقانون والخدمة المسلحة والطيران سيكون لديهم جدول زمني ضيق. 

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة 

ستأتي الثروة حيث يمكنك بيع عقار أو أن استثمارًا سابقًا سيحقق عائدًا جيدًا، سيشتري بعض مواليد برج العذراء الأجهزة الإلكترونية وسيرثون أيضًا ممتلكات عائلية.

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