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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 21 أبريل 2024: اتخاذ قرارات مبتكرة

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته أنه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة، ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 21 أبريل 2024  وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم الأحد 21 أبريل 2024

  العلاقة الرومانسية جيدة تمامًا بينما المهام المهنية ستبقيك مشغولاً، التعامل مع الثروة بعناية والصحة أمر إيجابي أيضًا اليوم، خصص وقتًا للحب واجعل يومك رومانسيًا للغاية، جدولك المهني مزدحم اليوم ووضعك المالي يسمح باتخاذ قرارات حاسمة، لن تؤذيك أي مشكلة صحية كبيرة أيضًا.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا 

 ستطرق المهام الجديدة الباب وقد يُطلب منك قضاء ساعات إضافية في محطة العمل، سترى الإدارة إلى جانبك أثناء اتخاذ قرارات مبتكرة.  

برج الميزان اليوم عاطفيا 

يجب على مولود برج الميزان المتزوج الابتعاد عن العلاقات غير المشروعة لأنها قد تؤدي حتى إلى الطلاق، إذا كنت قد وجدت شريكًا بالفعل، فالزواج هو احتمال وارد ويمكنك المضي قدمًا بثقة. 

برج الميزان اليوم صحيا 

 يكون أحد الأسباب الرئيسية لتدهور صحتك، سيظهر على بعض كبار السن أعراض مشاكل القلب وسيحتاجون إلى رعاية طبية على الفور، قد تشكو الإناث من مشاكل أمراض النساء بينما قد يصاب بعض الأطفال بالحمى الفيروسية والتهاب الحلق. 

برج الميزان الفترة المقبلة 

اغتنم هذه الفرصة لتحقيق أحلامك التي طال انتظارها بما في ذلك شراء المجوهرات أو تجديد المنزل أو شراء سيارة، يمكنك أيضًا التفكير في الاستثمار في العقارات اليوم.

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