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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

برج القوس .. حظك اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 : زيادة راتب

برج القوس
برج القوس

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

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برج القوس.. حظك اليوم الخميس 18 أبريل 2024: مساعدة صديق

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18 أبريل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

توقعات برج القوس وحظك اليوم الجمعة 19 أبريل 2024

كن هادئًا حتى أثناء الأوقات الصعبة واتبع نهجًا ناضجًا، خطأ كبير قد ترتكبه اليوم هو فرض رأيك على الحبيب، لا تفعل هذا. 

توقعات برج القوس في الحب 

سوف يقعون في الحب لأول مرة، يمكن لأولئك الذين هم في العلاقة بالفعل أن يفكروا في الارتقاء بعلاقة الحب إلى المستوى التالي. 

برج القوس وحظك اليوم صحيا

 فكر في دمج نظام تمرين جديد أو استكشاف الأنشطة الخارجية. وتحتل التغذية أيضًا مركز الصدارة؛ تجربة الوصفات الصحية يمكن أن تلهم تغييرًا طويل المدى في العادات الغذائية، انتبه لصحتك العقلية أيضًا؛ يمكن أن يوفر التأمل أو اليوجا  التوازن اللازم لمكافحة أي ضغوط. 

برج القوس وحظك اليوم في العمل 

 استخدم مهارات الاتصال الخاصة بك أثناء جلسات العميل وكن مبتكرًا أيضًا حيثما لزم الأمر، ستكون إدارتك سعيدة بالأداء، سيحصل بعض مواليد برج القوس على زيادة في الراتب أو ترقية. 

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

 بعض مواليد برج القوس حظهم في سوق الأوراق المالية والذي سيتحول إلى نجاح، فكر في مساعدة صديق أو قريب محتاج اليوم.

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