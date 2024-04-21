غارات إسرائيلية تستهدف بلدة كفركلا جنوب لبنان

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة كفركلا جنوبي لبنان وسط أنباء عن إصابات.

ووفقا ل "الوكالة الوطنية للإعلام" فإن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة منذ قليل استهدفت وسط بلدة كفركلا.

كما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في النبطية بأن اطراف بلدة عيترون تتعرض منذ الساعة العاشرة من مساء اليوم إلى قصف مدفعي متقطع مصدره مواقع العدو داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقبل قليل، أعلن حزب الله اللبناني مسؤوليته عن استهداف معدات مراقبة للجيش الإسرائيلي في موقع الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة. ووفقا لبيان أصدره حزب الله على قناته على تطبيق تيليجرام، فقد قامت الجماعة بمشاركة لقطات تظهر الهجوم على معدات المراقبة الإسرائيلية.

يظهر مقطع الفيديو الذي نشره حزب الله يصور اللحظة التي استهدف فيها عناصر الحزب معدات عسكرية إسرائيلية في محيط الرمثا. ويقع الموقع في منطقة مزارع شبعا المحتلة.



يسلط إعلان حزب الله مسؤوليته الضوء على مواجهاته المستمرة مع إسرائيل وجهوده لتحدي الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة. وقد اشتبكت الجماعة مرارا وتكرارا مع القوات الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مؤكدة مقاومتها ضد العدوان الإسرائيلي.