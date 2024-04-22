طبيب نفسي يوضح التعريف العلمي للعلاقة الـ توكسيك.. فيديو

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، إن العلاقة الـ توكسيك ليست موجودة في الكتب أو التراث العلمية، وليست مرض نفسي.



وأضاف الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "عندما انتشرت الكلمة بدأ اهل العمل في البحث عن المقصود بالكلمة واتضح أنه يتم إطلاقها على العلاقة المؤذية واللي فيها سيطرة وابتزاز عاطفي واستغلال وتدمير لتقدير الشخص واحترامه لذاته.



وتابع الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف،: العلاقة الـ توكسيك تجعل الضحية يكره نفسه وذاته وحياته، وهي علاقة فيها مراوغة.



واسترسل: "التعرف العلمي للعلاقة التوسيك هي العلاقة التي تدمر الضحية نفسيا وجسديا وإنسانيا وتدمر تقديره لذاته وتسرق منه سعادته.