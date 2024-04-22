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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب نفسي يوضح التعريف العلمي للعلاقة الـ توكسيك.. فيديو

محمد المهدي
محمد المهدي

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، إن العلاقة الـ توكسيك ليست موجودة في الكتب أو التراث العلمية، وليست مرض نفسي.


وأضاف الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "عندما انتشرت الكلمة بدأ اهل العمل في البحث عن المقصود بالكلمة واتضح أنه يتم إطلاقها على العلاقة المؤذية واللي فيها سيطرة وابتزاز عاطفي واستغلال وتدمير لتقدير الشخص واحترامه لذاته.


وتابع الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف،: العلاقة الـ توكسيك تجعل الضحية يكره نفسه وذاته وحياته، وهي علاقة فيها مراوغة.


واسترسل: "التعرف العلمي للعلاقة التوسيك هي العلاقة التي تدمر الضحية نفسيا وجسديا وإنسانيا وتدمر تقديره لذاته وتسرق منه سعادته.

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