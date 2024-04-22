محمد صلاح: نشوة انتصار الزمالك ضد الأهلي جعلت هناك حالة استرخاء

أكد محمد صلاح المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أنه ليس قلق على الفريق من مواجهة دريمز الغاني، في غانا بإياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتابع صلاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "دريمز الغاني ليس بالمنافس القوي، ولكن أخشى الغرور والثقة الزائدة، وأثق في الفوز هناك".

وأضاف محمد صلاح: "كان على جوزيه جوميز المدير الفني، الإبقاء على خدمات شيكابالا وعدم خروجه، وإبراهيما نداي كان من أفضل اللاعبين، وأتمنى أن المدرب لا يتفلسف".

وقال مدرب الزمالك السابق: "وسط الملعب كان سئ في المباراة، ولاعيية الزمالك تكون مزاجية أحيانًا، وأتمنى أن يبدأ مباراة الإياب بوجود محمد شحاته وأحمد حمدي منذ البداية".

واستطرد محمد صلاح: "الزمالك كان يحتاج لوجود سيد عبدالله نيمار وأتوقع وجود مشكلة بين المدرب واللاعب، ومصطفى الزناري لا يمكن أن يلعب ظهير أيمن بسبب عرضياته الخاطئة".

واختتم: "نشوة الانتصار ضد الأهلي أثرت على لاعبي الفريق، والموضوع حصل على حجم كبير من الجماهير وهو ما جعل هناك حالة من الاسترخاء وكان هناك حالة استهتار بالمنافس الغاني".