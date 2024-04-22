عصام عبد الفتاح: إبراهيم نور الدين أدار القمة بذكاء

أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق أنه تواصل مع ابراهيم نورالدين الحكم الدولي وتحدث معه قبل لقاء القمة بسبب الضغوط الخاصة بالمباراة.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناةdmc : مباراة القمة عام ٢٠١٤ كانت مباراة صعبة وفاصلة وشهدت أحداث مثيرة للغاية وابراهيم نورالدين أدارها بكفاءة".

وأكمل : حتى مع الاستعانة بحكام أجانب تكون نسبة النجاح 50% وتتوقف على العديد من الأمور مثل احترام اللاعبين لقراراته وتقبلها، والقمة الأخيرة كانت صعبة وإدارة ابراهيم نورالدين للقاء كانت جيدة.

وأضاف : هل يتذكر أحد محمد عادل ومسألة الاحتواء؟ ابراهيم نورالدين كان ذكياً في اللقاء وخرج به إلى بر الأمان .. مباراة القمة ألغيت قبل ذلك وكانت تدار بحكام أجانب بعد طرد أيمن عبدالعزيز وكان من أفضل حكام العالم وقتها.. الأمر حدث في مباراة فاز بها الأهلي ٥-٣ وتكرر في القمة الأخيرة.. هناك ضرورة للتكيف مع إدارة المباراة والتغاضي عن بعض الأمور .. من يطبق القانون فقط بدون مرونة لا ينجح .. الحكم بشر ولكل لقاء ظروفه ونتيجة للضغوط أمنح طاقم تحكيم اللقاء 8,5 من 10.