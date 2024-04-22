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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخشت يثمن دور القوات المسلحة في تحرير أرض سيناء من الإرهاب

الخشت
الخشت

هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب،  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن.

وتقدم الدكتور محمد الخشت، بخالص التهنئة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى استعادة مصر كامل ترابھا الوطني بعد ملحمة انتصار السادس من أكتوبر ومعركة نضال وكفاح طویل خاضته مصر على كل الجبھات لتحریر سیناء، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها ورجال قواتها المسلحة.

وبهذه المناسبة، ثمن رئيس جامعة القاهرة دور القوات المسلحة في تحرير أرض سيناء من الإرهاب، وبسط سيطرتها على ربوعها، كما ثمن الجهود الكبيرة للقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتصارات مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة في عموم سيناء.

تحرير سيناء القوات المسلحة الخشت جامعة القاهرة السيسي

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