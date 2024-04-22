الاحتلال يعلن القبض على منفذي عملية الدهس في القدس المحتلة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنها اعتقلت الشابين اللذين نفذا عملية الدهس في القدس المحتلة صباح اليوم.

وقالت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال إنه بالتعاون مع قوات الأمن الأخرى بالإضافة إلى التحقيق الميداني، تم العثور على منفذي عملية الدهس أثناء اختبائهما.

وأفادت وسائل إعلام عبرية صباح اليوم الإثنين، بإصابة مستوطنين إسرائيليين في عملية دهـس قرب محطة الحافلات المركزية غرب القدس المحتلة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تجري عمليات تفتيش واسعة بالمكان.

وقالت إن هناك حالة استنفار لقوات الاحتلال في القدس المحتلة بعد إصابة المستوطنين دهــساً وانسحاب المنفذين.

كما قامت قوات الاحتلال بنصب حاجزاً قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة.