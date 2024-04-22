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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

أصعب 48 ساعة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس اليوم والحرارة تصل لـ40 درجة

صدى البلد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من بداية ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الإثنين 22 إبريل 2024، على كافة المحافظات والمدن المصرية، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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طقس اليوم

تحذير شديد بشأن الطقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارًا من غد الثلاثاء 23 أبريل وحتى الخميس 25 أبريل 2024، يشهد الطقس ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 7 درجات مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء ومعتدل ليلًا.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 33 مئوية، وتصل إلى 32 درجة مئوية على المحافظات الساحلية، فيما ترتفع على محافظة أسوان وتسجل 38 درجة مئوية.

الطقس اليوم يسوده أجواء حارة نهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمال الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئة على السواحل الشمالية الشرقية، شديدة الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

وكشفت خرائط الطقس نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

  • القاهرة 33 20
  • 6 أكتوبر 34 19
  • بنهــــا 33 20
  • دمنهور 33 20
  • وادي النطرون 33 20
  • كفر الشيخ 31 19
  • المنصورة 31 19
  • الزقازيق 32 19
  • شبين الكوم 32 20
  • طنطا 31 19
  • دمياط 24 17
  • بورسعيد 25 17
  • الإسماعيلية 33 18
  • السويس 32 19
  • العريش 26 16
  • رفح 25 15
  • رأس سد ر 32 19
  • نخل 30 16
  • كاترين 26 12
  • الطور 29 21
  • طابا 28 20
  • شرم الشيخ 34 23
  • الإسكندرية 31 20
  • العلمين 31 20
  • مطروح 30 21
  • السلوم 33 24
  • سيوة 35 25
  • رأس غارب 32 21
  • الغردقة 33 22
  • سفاجا 32 21
  • مرسى علم 34 23
  • شلاتين 31 21
  • حلايب 28 22
  • أبورماد 29 22
  • رأس حدربة 28 23
  • الفيوم 35 20
  • بني سويف 35 20
  • المنيا 35 21
  • أسيوط 34 20
  • سوهاج 36 21
  • قنا 37 22
  • الأقصر 38 23
  • أسوان 38 23
  • الوادي الجديد 36 24
  • أبوسمبل 37 22
الطقس الطقس اليوم درجة الحرارة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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