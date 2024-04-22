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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشكل صارم .. إيران توجه تحذيرا صريحا لأي إجراء إسرائيلي يستهدفها

ناصر كنعاني
ناصر كنعاني

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، إلى الهجوم الذي نفذته بلاده في إسرائيل، وقال: "لسنا مهتمين بحرب في المنطقة، ردنا على إسرائيل كان للحفاظ على الأمن الإقليمي".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران سترد بشكل صارم على أي إجراءات ضد أراضيها، وأن الرد سيشمل الدول التي تساعد الكيان الصهيوني، موضحا أن إيران لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام أي تهديدات لأمنها.
كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة النووية الإيرانية.

ووفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء، جاء التعليق بعد أيام من تحذير صدر عن قائد الحرس الثوري من أن طهران قد تغير سياستها النووية إذا تواصل عليها ضغط التهديدات الإسرائيلية.

ونقلت مواقع إيرانية عن العميد أحمد حق طلب، قائد وحدة الحرس الثوري المكلَّفة بحماية المنشآت النووية، إن بلاده على أهبة الاستعداد لصد أي هجوم إسرائيلي، مضيفاً أن المراكز النووية الإيرانية "تتمتع بأمن تام".

وأضاف أن هذه التهديدات ليست جديدة، منذ سنوات، بالإضافة إلى التهديدات قام النظام الصهيوني بأعمال تخريبية وإرهابية في الصناعة النووية. 

المتحدث بأسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني طهران إسرائيل الاسلحة النووية ايران

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