مؤكدا دعم القاهرة.. سفير مصر برام الله يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد

التقى السفير ايهاب سليمان سفير مصر في رام الله الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، حيث أعرب عن تهنئته لرئيس الوزراء وزير الخارجية بتوليه المنصب وتمنياته للحكومة الفلسطينية الجديدة بالنجاح والتوفيق في جهودها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأرض الفلسطينية المحتلة، معرباً عن استعداد مصر الكامل لتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح عمل الحكومة، في سبيل خدمة الشعب الفلسطيني الشقيق.



وقد شهد اللقاء تبادلاً للرؤى حول الأوضاع الراهنة في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، وكذلك الأوضاع في الضفة الغربية، كما تم بحث أطر استمرار تعزيز العمل المشترك لتخفيف المعاناة وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عاجل، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الذي يتعرض له القطاع.



كما تناول اللقاء أجندة عمل الحكومة وأولوياتها، وبرنامج الإصلاح المؤسسي والإنعاش الاقتصادي. وبالإضافة إلى فرص تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المشتركة بما يخدم الشعب الفلسطيني، وذلك في ضوء أولويات معالجة التحديات الضخمة التي تواجه القطاعات الاقتصادية والخدمية.



من جانبه، ثمن الدكتور محمد مصطفى الدور المحوري الذي تضطلع به مصر منذ بداية الأزمة والذي يأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه جمهورية مصر العربية لشعب فلسطين الشقيق.