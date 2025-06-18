بمشاركة 21 شركة.. وزارة الشباب تعقد جلسة استفسارات لمشروع المساحات الإعلانية بالجزيرة

عقدت وزارة الشباب والرياضة، اجتماعا مع شركات الإعلانات بخصوص مشروع المساحات الإعلانية لمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، وذلك ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل منظومة الاستثمار في الهيئات الشبابية والرياضية.

شارك في الجلسة، ممثلو 21 شركة إعلانية متقدمة للمنافسة على الطرح، حيث ناقشت اللجنة كل التفاصيل والتساؤلات الخاصة بالمزايدة، وأجابت على جميع الاستفسارات المطروحة، حيث سيتم فتح المظاريف تمهيدا لانعقاد المزايدة العلنية يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو الجاري.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة لها، وتشجيع الاستثمار في القطاع الرياضي والشبابي، وفقًا لقواعد الشفافية الكاملة والحوكمة الرشيدة، موضحا أن وزارة الشباب تعمل وفق رؤية واضحة ترتكز على تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرياضية والشبابية، كما تسعي إلى تمكين الشركات الوطنية من المشاركة في تنمية تلك المنشآت.

وأضاف صبحي، أن مركز التنمية الشبابية بالجزيرة يعد نموذجا يحتذى به في استثمار الموارد والإمكانات بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في طرح المزيد من الفرص الاستثمارية مستقبلاً في مختلف المحافظات، بما يخدم الشباب ويدعم الاقتصاد الوطني.