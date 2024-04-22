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رئيس التحرير
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أخبار البلد

القباج ومحافظ أسوان يتفقدان مول "فيلة" بعد احتراقه.. وتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين

صدى البلد

تفقدت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها لمحافظة أسوان يرافقها المحافظ أشرف عطية مول "فيلة" التجاري بوسط المحافظة الذي شب حريق فيه خلال الأسبوع الماضي، وأتت النيران على محتويات محلات المول، وتم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، وجارٍ حصر الخسائر فى الممتلكات.

وحرصت "القباج"، على لقاء أصحاب المحلات المتضررة داخل المول التجاري، مستمعة لطلباتهم، موجهة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان بتقديم مساعدات عاجلة للعاملين المتضررين داخل المول، وذلك لحين انتهاء الجهات المختصة من عمليات التحقيقات الجارية حول أسباب الحريق، وإعادة النظر فيما قد يحدث بالمكان مرة أخرى سواء من إعادة تأهيل أو نقل أصحاب المحال لمكان آخر.

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