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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

"كنترول إس" مشروع تخرج إعلام حلوان للحفاظ على الممتلكات العامة

طلاب مشروع التخرج
طلاب مشروع التخرج

نظمت مجموعة من طلاب قسم الإعلام شعبة "العلاقات العامة والإعلان" بجامعة حلوان بقيادة الطالبة "إيمان خالد" حملة إعلامية هي الأولى من نوعها في التركيز على ظاهرة تخريب الممتلكات العامة المصرية، فقد قاموا بتوجيه رسالة إتصالية للشعب المصري يناشدون فيها بالحفاظ على الممتلكات العامة والحد من تخريبها.

تهدف الحملة لبناء الوعي حول ضرورة صيانة الممتلكات العامة، والحفاظ على تعميرها وترميمها، والسلبيات الناتجة عن تخريبها، والعقوبات القانونية التي تجعل المخرب نفسه عرضة لها.

وجاء اسم الحملة "كنترول إس" معبرًا عن أزرار الحفاظ على المضمون عند التعامل مع جهاز الكمبيوتر، وتم إعتماده لإيصال رسالة عامة للشعب المصري مفادها "دوسوا كنترول إس عالممتلكات العامة"، كما أتخذت الحملة شعار "مِلك عام .. يستحق الاهتمام" لتبسيط رسالتها الإتصالية للشعب وحثهم على رعاية المال العام.

طلاب مشروع التخرج

يذكر أن الحملة تم دعمها من قبل بعض مشاهير الفن مثل الفنان "حسام داغر" الذي أطلق فيديو له في زِي الحملة أشاد به بالحملة مبرزًا إعجابه بفكرتها قائلًا "بصراحة الفكرة عجبتني جدًا، وأنا سعيد جدًا بالمشاركة معاكوا في الحملة"،  بينما قام الفنان "عمرو عبد العزيز " بتسجيل فيديو يثني به على الحملة متمنيًا لفريق عملها كامل النجاح والتوفيق قائلًا "أنا عاملهم الفيديو ده عشان أدعمهم وأقولهم برافو عليكوا، شطار، هايلين، والهدف من الحملة كمان حلو جدًا " ، أما الفنانة "عزة لبيب" فقد أشارت لدعمها للحملة وإعجابها الشديد بالشعار قائلة "شعار جميل جدًا ولازم كلنا نقف معاهم"، وقام ايضًا الفنان "ماجد عبد العظيم" في الفيديو الخاص به وبعد مدح الحملة وإعرابه عن دعمها ختم حديثه قائلاً "كنترول إس.. مِلك عام يستحق الأهتمام.. تعظيم سلام" .

أما عن قادة الرأي فقد دعمتهم الكاتبة والمهندسة "فاطمة ناعوت" قائلة "أنا فاطمة ناعوت أدعم حملة كنترول إس.. مِلك عام يستحق الاهتمام".

طلاب مشروع التخرج

وتتم الحملة تحت إشراف:
د. سارة محمود
المعيد أحمد إبراهيم
الأساتذة بقسم الإعلام جامعة حلوان.

ويضم فريق عمل الحملة ٢٢ طالبا وطالبة وهم: 
١- إيمان خالد جميل
٢- إيلين ميشيل
٣- ضحى محمد
٤- هدى خالد
٥- منى عرفات
٦- محمود وليد
٧- داليا محمد
٨- آية محمود
٩- رحمة محمود
١٠- رحاب أحمد
١١- آية صلاح
١٢- مريم مجدي إيليا
١٣- مريم مجدي محمد
١٤-  مونيكا أشرف
١٥-  هدى محمد
١٦- دنيا عصام
١٧-  سهى موسى
١٨- أميرة محمد
١٩- يوأنا مرقس
٢٠- شرين جلال
٢١- رشا طارق
٢٢- رحاب إيهاب

قسم الاعلام طلاب العلاقات العامة والإعلان حلوان حملة إعلامية

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