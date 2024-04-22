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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تقبل المرأة مشاركة الرجل في مصاريف الأسرة.. آراء جديدة

مصاريف الأسرة
مصاريف الأسرة

أكدت الإعلامية دينا رامز، أن بعض السيدات تقع في خطأ كبير، بقولها انها متزوجة حتى يقوم زوجها بتحمل مصاريفها الخاصة، فالمفترض "أن تكون الحياة الزوجية قائمة على الحب والمودة والمشاركة، وكل شخص له اسهاماته فيها.

 

وقالت أية شعيب خلال تقديمها برنامج “أنا وهو وهي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن السيدات لا بد أن يكون لديهم شخصية استقلالية وناجحة عمليا، ولكن لو الرجل في إمكانه تحمل مصاريف الأسرة، فلا بد أن يقوم بذلك.

 

وأشارت سارة سلطان إلى أن أغلب الرجال لديهم حب في أن يقوم بتحمل مصاريف الأسرة بمفرده، لأن لديه إعتقاد بأن لو زوجته شاركت في مصاريف الأسرة، سيفقده قوامته. 

استقلالية مالية السيدات رنامج “أنا وهو وهي دينا رامز مصاريف الأسرة

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