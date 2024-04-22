عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بوضع قواعد للتيسير علي أصحاب المشروعات الصغيرة

النائب محمد كمال
النائب محمد كمال مرعي

أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، دعم الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تمثل 75% من المشروعات في مصر.

أشار مرعي خلال إجتماع اللجنة اليوم  لمناقشة دورالهيئة القومية للتامين الإجتماع في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة ان القانون رقم 153 لسنة 2020 نص في المادة 78 علي  مادة (78): يجوز بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى أو الوزير المعنى بشئون القوى العاملة، بحسب الأحوال، تبسيط الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 أو قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أو فى القرارات المنفذة لهما.


كما يجوزإعفاء المؤمن عليه او صاحب العمل  من بعض إلتزاماته  المنصوص عليها في القانونين المشار إليهما وتحديد ضوابط تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في  التامينات او لجزء منها لمدة محددة بعد موافقة وزير المالية ويسري ذلك خلال مدة الترخيص الموقت للمشروعا الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.


وأشار" مرعي" أن قانون المشروعات ضمن امميزات كثيرة سواء فيما يخص الضرائب وحتي التامينا في ان يكون هناك تبسيط للإجراءات وتابعاص قائلاً: ان هذا جزء من الحوافز لضم القطاع الغير رسمي للقطاع الرسمي بتقديم تسهيلات له ،ولا بد أن يكون هناك لجنة تشريعية بهيئة الأمينات تتابع تلك التشريعات لكتي يعمل بها في تقديم الحوافز للمشروعات الصغيرة.

وطالب بضرورة  وضع قواعد  للتيسير علي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وذلك وفقاً لقانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وإل آند إم

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

بالمايوه.. مي كساب تثير الجدل في العوامة

ترشيحاتنا

بإمكانات جبارة.. أوبو تعلن موعد إطلاق OPPO K12

هل يجوز الجهر بالدعاء والتسبيح بعد صلاة القيام؟.. الإفتاء تجيب

نصر سالم: 26 مليار دولار إغراء من أمريكا لإسرائيل لمنع إشعال المنطقة

جيش الاحتلال يشن غارات جوية على عناصر حزب الله في لبنان

أستاذ علوم سياسية: الأكاذيب الإسرائيلية تهدف للتشويش على الموقف المصري تجاه فلسطين

مقبرة جماعية في غزة.. الخارجية: مؤسف انتهاك القيم الإنسانية بهذه الفجاجة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض جمالها| شاهد

شريهان تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

فستان مجسم.. رانيا يوسف تصدم متابعيها بصور جريئة

طريقة تحضير عرق اللحمة بوصفة مميزة

فيديو

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ