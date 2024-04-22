بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| «موينيا»: الأهلي المرشح الأقوى للفوز باللقب

عبر برايتون موينيا، لاعب فريق بافالوز الزامبي، عن سعادته بعد فوز فريقه اليوم على حساب إنجز الإيفواري، بنتيجة ٣ - ١، ضمن مباريات تحديد المراكز من ‏الـ١٣ إلى الـ١٦ ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي ينظمها الأهلي في الفترة من ١٢ حتى ٢٤ أبريل الجاري.

أكد موينيا، أن الفريق خاض المباراة بأعصاب هادئة وثقة كبيرة في الفوز؛ بفضل التدريبات القوية والتعليمات الفنية المهمة من قبل الجهاز الفني، والذي ركز على تقوية الدفاعات على الشبكة والإعداد الجيد والدقة في الإرسال.

أضاف أن الفريق كان يأمل تحقيق مركز أفضل بالبطولة ولكن لم يحالفه التوفيق، كما تعرض لبعض الأخطاء التحكيمية التي أثرت على مشواره بالبطولة، مشيرا إلى أن الفريق سيظهر بشكل أفضل في النسخة المقبلة من المسابقة.

أشاد اللاعب بتنظيم النادي الأهلي للبطولة، ووجه الشكر إلى مسؤوليه على تهيئة الأجواء وتوفير كل سبل الراحة التي ساعدت الفرق المشاركة على تقديم أفضل ما لديها خلال النسخة الحالية، والتي شهدت منافسة قوية وظهور معظم اللاعبين بشكل جيد فنيا.



