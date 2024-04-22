انتزع مركز الوصيف| زد يضرب الجونة بثلاثية في الدوري الممتاز

نجح فريق زد إف سي في حصد فوز عريض على ضيفه الجونة بنتيجة 3-0، اليوم الاثنين، في ستاد القاهرة، ضمن افتتاح الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم الكونغولي بيتر موتوموسي لاعب وسط زد في الدقيقة 8، ثم أحرز المتألق عبد الرحمن البانوبي هدفين في الدقيقتين 22 و34.

وحصد زد الفوز الثاني على التوالي بعدما تغلب على الإسماعيلي بالجولة الماضية في عقر داره بنتيجة 2-1.

ورفع زد رصيده بقيادة مديره الفني مجدي عبد العاطي إلى 30 نقطة متقدما للمركز الثاني في جدول الترتيب خلف بيراميدز المتصدر برصيد 32 نقطة.

وتوقف رصيد الجونة بقيادة مديره الفني علاء عبد العال عند 25 نقطة في المركز السادس.