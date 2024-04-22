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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ساديو ماني يحصد جائزة جديدة في الدوري السعودي

ساديو ماني
ساديو ماني

حصد نجم نادي النصر السعودي، السنغالي ساديو ماني، جائزة أفضل هدف في الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين، من خلال استفتاء طرحته رابطة الدوري، عبر الحساب الرسمي للبطولة بمنصة "إكس".

ونافس ماني، بهدفه الرائع الذي سجله في شباك الفيحاء، خلال المباراة التي انتهت بفوز العالمي (3-1)، وتصدر الاستفتاء بنسبة 55.5%.

وتفوق هدف نجم ليفربول السابق على هدفي كل من: لاعب الاتحاد، صالح العمري، في مرمى الحزم، وفاشون ساكالا، لاعب الفيحاء، في شباك النصر.

وحصل صالح العمري على 28.3% من أصوات الجماهير، فيما نال ساكالا 16.4% من الأصوات.

يذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب أندية دوري روشن، ب77 نقطة، بينما يأتي النصر في الوصافة ب68 نقطة، وقد لعب مباراة أكثر من "الزعيم".

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