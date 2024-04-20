الترجي يضرب صن داونز بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي أبطال إفريقيا

اقتنص الترجي التونسي فوزا ثمينا على ضيفه ماميلوي صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب حمادي العقربي في رادس، بذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا

وسجل هدف الترجي الوحيد يان ميديرو ساس في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.

وينتظر الفريقين لقاء الإياب في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا يوم الجمعة المقبل 26 أبريل.

وكشف ميجيل كاردوزو المدير الفني للترجي، عن تشكيل فريقه الأساسي المواجهة صن داونز في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، على ملعب حمادي العقربي في رادس.

وجاء تشكيل الترجي على النحو التالي:

حارس المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين توجاي – ياسين مرياح – محمد أمن بن حميدة.

خط الوسط: حسام تقا – غيلان الشعلالي – روجي أهولو – حسام الدين غشة.

خط الهجوم: يان ساس – رودريجو رودريجيز.

على جانب آخر أعلن رولاني موكوينا المدير الفني لصن داونز تشكيله لهذا اللقاء، الذي يضم:

حارس المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: كيكانا – مونداو – مفالا – موديبا.

خط الوسط: لونجا – اليندي – اوباس.

خط الهجوم: لورش – ثيمبا زواني – لوكاس ريبيرو.