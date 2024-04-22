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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلفا لمحمد عودة.. معتمد جمال مديرا فنيا للمقاولون العرب

معتمد جمال
معتمد جمال

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تعيين معتمد جمال مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على أن يتسلم مهمته بداية من اليوم. 


وعقد المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة جلسة مع الكابتن معتمد جمال تم فيها الاتفاق على كل التفاصيل مؤكدين ثقة مجلس الإدارة في قدرة الكابتن معتمد جمال على تصحيح مسار الفريق. 


ويضم الجهاز الفني بقيادة الكابتن معتمد جمال، طلعت محرم مدربا عاما ومديرا للتعاقدات وحسن الشامي مدربا وطارق سليمان مدربا لحراسة المرمى والدكتور أيمن زين طبيبا للفريق. 


وأكد المهندس محمد عادل فتحي أن الكابتن معتمد جمال ليس غريبا على الفريق ويمتلك خبرات كبيرة ومجلس الإدارة يثق في قدرته على قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية. 


ويعقد معتمد جمال عدد من الاجتماعات مع الجهاز المعاون واللاعبين بحضور المهندس محمد عادل فتحي لمناقشة عدد من الملفات.

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