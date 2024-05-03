النشرة الدينية| «مولد أبو العارفين».. ما لا تعرفه عن كرامات شيخ الأزهر الأسبق عبد الحليم محمود.. أسباب الاحتفال بذكرى أبو الحسن الشاذلي لأول مرة في الجمعة الأخيرة من شوال

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، وتهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذه النشرة الدينية.

مولد أبو العارفين| ما لا تعرفه عن كرامات شيخ الأزهر الأسبق عبدالحليم محمود



أسباب الاحتفال بذكرى أبو الحسن الشاذلي الجمعة الأخيرة من شوال لأول مرة



دعاء الهداية للصلاة والثبات.. ردده الآن تهزم شيطانك ولن تتركها أبداً



ما الحكمة من تعاقب أشهر الحج بعد رمضان؟.. خطيب المسجد النبوي يجيب



مفتي الجمهورية: الاحتفال مع شركاء الوطن في أعيادهم من قبيل السلام والمحبة