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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية| «مولد أبو العارفين».. ما لا تعرفه عن كرامات شيخ الأزهر الأسبق عبد الحليم محمود.. أسباب الاحتفال بذكرى أبو الحسن الشاذلي لأول مرة في الجمعة الأخيرة من شوال

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، وتهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذه النشرة الدينية.

مولد أبو العارفين| ما لا تعرفه عن كرامات شيخ الأزهر الأسبق عبدالحليم محمود
 

أسباب الاحتفال بذكرى أبو الحسن الشاذلي الجمعة الأخيرة من شوال لأول مرة
 

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أسباب الاحتفال بذكرى أبوالحسن الشاذلي شيخ الازهر الاسبق شيخ الأزهر الأسبق عبدالحليم محمود

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