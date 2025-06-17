إعلام إسرائيلي: 20 طاقم إطفاء يعملون على معالجة 8 حوادث بعد القصف الإيراني

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا حيث أوضح إعلام إسرائيلي، أن 20 طاقم إطفاء يعملون على معالجة 8 حوادث في أعقاب القصف الإيراني.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن سماع دوي انفجارات في مناطق الجليل وبيسان وتل أبيب.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بإطلاق دفعة من الصواريخ الإيرانية باتجاه "الأراضي المحتلة"، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية دوي انفجارات قوية في مناطق متفرقة، من بينها شرق تل أبيب ومستوطنات غرب رام الله.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية ، سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر على مبنى في منطقة تل أبيب الكبرى، بينما تحدثت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن إصابة مباشرة في مدينة هرتسيليا شمال تل أبيب.