أكتر حاجة قلقاني.. سيد عبد الحفيظ يكشف تفاصيل ما حدث بين ريبيرو وبن شرقي

شارك الإعلامي إبراهيم فايق تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن اللاعب بن شرقي.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحاته: “ريبيرو هادئ بزيادة ودي أكتر حاجة قلقاني.. وزعل بن شرقي منطقي طالما لم يخرج عن النص وعبر عن زعله بشكل مقبول”.

وكان قد أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، كواليس جديدة بشأن أزمة المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مع خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر2: “أشرف بن شرقي، والكلام عن وجود أزمة بينه وبين ريبيرو، بسبب عدم تواجده في التشكيلة الأساسية للأهلي أمام إنتر ميامي، أنا لو مكانه هزعل بردو”.

وأضاف: "هو شايف نفسه جامد ومن اللاعبين المميزين في الأهلي، طبيعي يكون زعلان، بس بردو الزعل لازم يكون بمعيار، وهو أنه لا يشارك بس، لكن بصراحة لم نرى أي خروج عن النص من اللاعب".

وختم: "محمد يوسف عقد جلسة مع ريبيرو وبن شرقي، لتصفية الأمور بين الثنائي قبل مواجهة بالميراس، لأن اللاعب المغربي يعد من الركائز الأساسية للفريق خلال الفترة الأخيرة".

تقام مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلى فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب ميت لايف في نيو يورك، فى إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

كان الأهلي قد واجه بالميراس البرازيلي مرتين في كأس العالم للأندية 2021 و2022 ، وفي فبراير 2021 بقطر انتهت المباراة بالتعادل السلبى ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الأهلي بنتيجة 3-2، واقتنص المارد الأحمر البرونزية، وفى 8 فبراير 2022 حقق بالميراس الفوز على الأهلي بهدفين دون رد في الإمارات.



