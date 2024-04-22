أول رد من المصري على اتهام لاعب بالنادي بالتزوير

كشف النادي المصري اليوم الاثنين في بيان رسمي للرد خلاله على اتهام لاعبه إبراهيم سعيد فهمي كامل (مواليد 2003)، بتزوير سنة ميلاده، من جانب نادي إنبي.

وقال المصري في بيان: "إدارة النادي قامت بقيد اللاعب في سجلات الاتحاد المصري طبقا للقواعد واللوائح المنظمة لهذا الشأن ووفقا للمستندات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية المختصة".

وأضاف: "اللاعب يحمل بطاقة رقم قومي رقم 30303202106177 صادرة من مركز الواسطى بمحافظة بني سويف بتاريخ مايو 2023، ومدون بها تاريخ ميلاد اللاعب يوم 20 مارس 2003 والمهنة عامل".

وتابع البيان: "اللاعب لديه شهادة ميلاد حديثة مستخرجة من سجل مدني بولاق الدكرور بتاريخ 20 مايو 2023، تؤكد بياناتها قيده بسجل مدني الواسطى - محافظة بني سويف برقم قيد 369 بتاريخ 13 ديسمبر 2016".

وأكد: "كما أن هناك إقرار شخصي على اللاعب ببصمته يؤكد عدم التحاقه بأية مرحلة تعليمية أو جامعية بتاريخ 21 أغسطس 2023، بجانب موقفه من التجنيد ووثيقة تأمين على الحياة والإصابات وإقرار بصحة البيانات على اللاعب".

وأشار البيان أنه "بموجب تلك المستندات التي تم تقديمها للاتحاد المصري لكرة القدم، تم تحرير عقد احتراف للاعب وتم توثيقه بتاريخ 13 سبتمبر 2023".

وأكدت إدارة النادي المصري أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يزعم قيامها بالتزوير حفاظا على حقوق النادي المادية والأدبية والمعنوية.

وطالبت إدارة المصري اتحاد الكرة بإصدار بيان يفند فيه المزاعم التي روجتها إدارة أحد الأندية (إنبي) بشأن تورط إدارة النادي البورسعيدي في تزوير مستندات قيد اللاعب دون سند قانوني يؤكد تلك المزاعم.

وتقدم إنبي بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيها نقاط مباراته ضد المصري في دوري الجمهورية للشباب (مواليد 2003) زاعما أن اللاعب المذكور أكبر من السن القانوني.

وطالب إنبي باحتساب فوزه بمباراته ضد المصري في دوري الشباب مواليد 2003، بسبب مشاركة اللاعب إبراهيم سعيد فهمي، علما بأن الفريق البورسعيدي كان قد فاز بهذه المواجهة 2-0.

وفاز إنبي على الأهلي أمس الأحد 4-3 في ختام دوري الشباب ليتساوى الفريقان عند 62 نقطة.

واحتفل الأهلي باللقب لتفوقه بفارق الأهداف، بينما احتفل لاعبو إنبي أيضا بالتتويج في مشهد مثير للجدل.

وأكد الاتحاد المصري في خطاب رسمي أنه سيتم احتساب اللقب للأهلي لحين البت في شكوى إنبي ضد المصري.