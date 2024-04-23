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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

سبب كل الأمراض .. تعرف على طرق تنظيف الجسم من السموم

الامراض المزمنة
الامراض المزمنة

تعد السموم المتراكمة فى الجسم السبب الرئيسي فى الإصابة بعدد كبير من الأمراض الخطيرة والمزمنة مثل القولون والسرطان وأمراض الكبد ومشاكل الجهاز الهضمي.

ونعرض لكم أهم الأطعمة والمشروبات والعادات التى تساعد فى تطهير الجسم من السموم، وفقا لما جاء فى موقع “هيلث”.

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تنظيف الجلد يحمي الجسم 


إن تنظيف بشرتك باستخدام فرشاة ناعمة قبل الاستحمام قد يساعد بشرتك على الظهور بالتحسن إذا تم القيام به بشكل صحيح.

وتكشف بعض الأدلة أن إضافة أملاح إبسوم إلى الحمام تساعد في تنظيف الجسم من الداخل والخارج، ومن أهم الفوائد أن الجلد يمتص المعادن الموجودة في ملح إبسوم وتحديدًا المغنيسيوم الذي يحسن وظيفة العضلات والأعصاب ويتحكم في نسبة السكر في الدم وينظم ضغط الدم ويساعد حمام ملح إبسوم الساخن على الاسترخاء.

 فكر في تناول البريبايوتكس


البريبايوتكس هي عناصر غذائية تساعد على تعزيز نمو البكتيريا "الجيدة" في أمعائك وتقوم بكتيريا الأمعاء بتفكيك البريبايوتكس إلى مكوناتها الطبيعية، مثل الأحماض الدهنية، والتي تفيد الأعضاء خارج أمعائك.
حاول تناول ما يكفي من الألياف، وشرب الكثير من السوائل، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والإكثار من البريبايوتكس للحفاظ على حركة الأشياء  وإزالة السموم  في أمعائك.

يمكنك استهلاك البريبايوتكس بشكل طبيعي في الأطعمة مثل: نبات الهليون والموز والشعير والجاودار والقمح 
والفول والثوم والعسل واللبن والبصل والبازلاء والطماطم.

الشعير
الشعير


 الأطعمة المضادة للالتهابات


الأطعمة الكاملة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية تساعد في الحفاظ على جسمك "نظيفًا" داخليًا وحاول الاستغناء عن الأطعمة المقلية والسكرية والمعالجة واللحوم الحمراء. تزيد هذه الأطعمة من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والسمنة.

بدلاً من ذلك، اختر الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفاكهة والخضروات والفاصوليا والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون والبروبيوتيك التي تساعد على وظائف الأمعاء والكبد و خروج مختلف أنواع السموم من الجسم .
 

الخضروات
الخضروات

 احصل على نوم جيد


تساعد الراحة الكافية على تقليل التوتر والالتهابات حتى يتمكن جسمك من العمل في أفضل حالاته وينصح الخبراء بأن ينام البالغون حوالي سبع إلى تسع ساعات في الليلة.

تتضمن ممارسات النظافة أثناء النوم التي ستساعدك على الحصول على راحة جيدة أثناء الليل ما يلي:
 

تجنب المنشطات الطبيعية قبل الذهاب إلى السرير: وهذا يشمل الكحول والكافيين.
أنشئ ملاذًا للنوم: حافظ على غرفة نومك باردة ومظلمة وهادئة وخالية من شاشات التكنولوجيا.
التزم بوقت نوم قياسي: يتيح لك ذلك الحصول على سبع ساعات على الأقل من النوم كل ليلة واذهب إلى السرير في نفس الوقت كل ليلة واستيقظ في نفس الوقت كل صباح، بما في ذلك في عطلات نهاية الأسبوع.
 

تحرك وتعرق


التعرق هو أحد الطرق التي يقوم بها جسمك بإزالة المعادن الثقيلة بأمان وفعالية مثل النيكل والرصاص والنحاس والزرنيخ والزئبق ووجدت دراسة حديثة أن التعرق الناتج عن التمارين الديناميكية، مثل الجري ، قد يتخلص من السموم أكثر من التعرق في الساونا.

النشاط البدني المنتظم له فوائد للصحة العقلية حيث تساعدك التمارين الرياضية على الشعور بقدر أقل من القلق وتقلل من أعراض الاكتئاب.
 

حافظ على رطوبة جسمك


قال الدكتور بيدفورد إن الحفاظ على رطوبة الجسم سيساعد الكلى على التخلص من السموم. بدل الأشياء بالشاي إذا كنت تريد شيئًا مختلفًا عن الماء. الشاي الأخضر قد يحسن ضغط الدم والكوليسترول، وكلاهما يؤثر على خطر الإصابة بأمراض القلب.
 

ترطيسب الجسم
ترطيسب الجسم

استبدل السكر بمضادات الأكسدة


مضادات الأكسدة هي مواد طبيعية قد تمنع أو تؤخر بعض أنواع تلف الخلايا التي تؤدي إلى أمراض مزمنة وأحد الأشياء الرئيسية التي تقوم بها مضادات الأكسدة هو تعويض أضرار الجذور الحرة وتسبب الجذور الحرة الإجهاد التأكسدي، الذي يمكن أن يؤدي إلى تلف الخلايا.

قد يزيد الإجهاد التأكسدي من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، مثل: مرض الزهايمر والسرطانوالسكري وامراض العين ومرض قلبي ومرض باركنسون، واضطراب في الجهاز العصبي.

تشمل مضادات الأكسدة البيتا كاروتين والسيلينيوم والفيتامينات A وC وE. ويمكنك العثور على العديد من مضادات الأكسدة في الفواكه والخضروات.

السموم السموم المتراكمة أملاح إبسوم باركنسون المغنيسيوم تنظيف الجسم تنظيف الجسم من السموم تخلص من السموم تطهير الجسم خلايا الجلد الميتة خلايا الجلد ضعف الذاكرة نسبة السكر في الدم

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