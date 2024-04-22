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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الحشيش «غير مُسكر»؟.. رد مفحم من أمين الفتوى

الحشيش
الحشيش

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحشيش “حرام” على الإطلاق، ويحرم تناوله بأي طريقة، حتى لو لم يُسكر، لافتا إلى أن العلة من تحريم الخمور والمخدرات؛ هي أنها تسبب ذهاب العقل، الذي يفرق بين المكلف وغير مكلف.

وأوضح أمين الفتوى في دار الافتاء المصرية، في فتوى له، اليوم الإثنين: "اللي بيميز الإنسان، هو العقل، ولما يبقى مفيش عقل؛ يبقى زي الأنعام، ومن مقاصد الشريعة، الحفاظ على العقل، وليس كل المخدرات لا تذهب العقل، وتعود بالضرر على جسد الإنسان، والله جعل الحفاظ على النفس واجبا وليس حقا".

وتابع: "لا يوجد عندنا فى الإسلام ما يسمى القتل الرحيم، فالإنسان بنيان الله، ملعون من هدمه، فالمخدرات تعتبر قتلا للإنسان، وفي ناس بتقول الحشيش نبات وليس خمرا، وإيه المشكلة لما نشربه، وبقول لهم: ربنا علمنا ممن نأخذ العلم".

وأضاف: “أنا لو حد سألني هل الحشيش مسكر؛ هقوله معرفش، أنا متخصص في أحكام شرعية، هقولك اللي يذهب العقل؛ حرام، ما أقدرش أقولك حلال وحرام كده وخلاص، لازم أرجع لأهل الذكر، وهو عالم النبات ضياء الدين بن البيطار، في القرن السادس الهجري، قال إيه عن الحشيش اللي هو نبات بعد دراسته؟، قال ”إنها مسكرة على درجات، وإن أشدها إسكارا ما يزرع فى الديار المصرية».

الإفتاء الحشيش الخمور المخدرات

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