محلل سياسي: نتنياهو شماعة تعلق عليه إسرائيل جرائمها وأهدافها

كشف الكاتب والمحلل السياسي عادل محمود سبب تأخر استقالة رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية رغم اعترافه بالفشل في بداية الحرب على غزة، مشيراً إلى أنه رغم حالة التخبط في حكومة نتنياهو وتضليل للرأي العام الداخلي والرسائل موجهة للخارج بأن هذه الحكومة متماسكة وعلى قلب رجل واحد، إلا أنها مليئة بالاختلافات والنزاعات الداخلية.

وأضاف محمود في مداخلة هاتفية من عمان لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc، أن المظاهرات لم تسقط الحكومة ولا المعارضة ولا الكنسيت ولا فشل نتائج أهداف الحرب بالرغم أن نتنياهو معروف مصيره من قبل الحرب، ولكن وجدت فيه الدولة العقيمة وأمريكا شماعة مناسبة لتعليق كافة مشاريعهم التخريبية عليه، منها إظهار الحرب الإيرانية والإسرائيلية في مواجهة مباشرة واتساع رقعة الصراع والحرب.

وأوضح أن إسرائيل تحتاج لاستكمال أهدافها الإستعمارية والإرهابية لأن نتنياهو خرج من المسرح وأصبح ورقة محروقة فيجب أن يكمل الدور المنوط به من إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيرهم واحتلال الأراضي وتوسعة الاستعمار، ثم يخرج من الصورة ويحاكم وتعود إسرائيل الدولة الديمقراطية، وتعلق كافة جرائمها في شخص نتنياهو وليس إسرائيل.