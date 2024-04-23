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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالجليل: دور مدير الكرة في الأهلي ليس الاعتراض على الحكام

الاهلى
الاهلى

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة الزمالك ضد دريمز الغاني في غانا ستكون صعبة للغاية، متمنيًا أن يتفوق الفريق الابيض ويحصد بطاقة الصعود لنهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "دور مدير الكرة في النادي الأهلي ليس الاعتراض على الحكام، ويجب أن يتم إصلاح الأجواء في مباريات افريقيا، وسبق وانسحب الأهلي من بطولات افريقيا بسبب هذه الأمور".

وأضاف: "فوزي لقجع وباتريس موتسيبي وكاتومبي رئيس مازيمبي متحكمين في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وما يحدث من جانب البعض غير مقبول في بطولات إفريقيا هذا الموسم".

وواصل: "هناك العديد من حالات التزوير في قطاعات الناشئين، وسبق وتعرضت لهذا الموقف مع نادي مصر المقاصة، وكان في جيلي لاعب أيضا يدعي "سمير" كان مسنن".

وأكمل: "أعتقد أن الارقام المتداولة بالنسبة لما يحصل عليه الأهلي من الفيفا بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية مبالغ فيها كثيرا،

وزاد: "انا مطمئن بشأن لقاء العودة بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، وكولر لعب جيدا في لقاء الذهاب خصوصا في اختيار العناصر التي لعبت خلال اللقاء، ولكن لقاء القاهرة يحتاج للهجوم بشكل قوي منذ البداية لتسجيل اهداف مبكرا وحسم الصعود".

وأتم: "من الصعب مشاركة إمام عاشور مع الأهلي أمام مازيمبي، وبيرسي تاو لاعب جيد، واي مدير فني يحب اللاعبين التي تجيد التحضير بشكل جيد من الخلف ومنهم محمود متولي، الذي شارك وتألق امام مازيمبي".

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