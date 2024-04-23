توفيق السيد: غياب تقنية الفيديو أنقذ الأهلي.. وإيقاف محمود عاشور "قرار كارثي"

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أنه ليس ضد أي نادٍ مطلقًا ويحلل الأخطاء التحكيمية وفقًا لرؤيته وقناعاته وطبقا لقوانين لعبة كرة القدم، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول التشكيك في رؤيته أو القول بأنه منحاز لأي طرف.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "محمود البنا احتسب نفس لعبة الهدف الثاني لـ الزمالك أمام الأهلي ركلة حرة مباشرة في اليوم الثاني من لقاء القمة، وهناك أراء آخرى كانت مختلفة معي، وفيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام نفسه أكد على رؤيته أن الكرة قد لا تحتسب بنسبة 50%".

وأضاف: "ذكرت أن كريم نيدفيد كان يستحق الطرد، ومستاء من بعض المسئولين الذين انتقدوا ما ذكرته بشأن لقاء الأهلي والزمالك".

وتطرق توفيق السيد للحديث عن الأحداث التي صاحبت لقاء الأهلي ومازيمبي وتعطل تقنية الفيديو، وعلق قائلا: "لا يجب أن يغمض الأهلي وباقي أنديتنا أعينهم عن ما يفعله الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكام، وسبق وأقيم لقاء الأهلي والترجي في نهائي 2018 بدون تقنية الفيديو، ولابد أن يكون لنا "قوة ناعمة" داخل الكاف".

وزاد: "فريق مازيمبي مشهور دائمًا بأنه يقوم بتعطيل تقنية الفيديو، ويجب أن يقوم الكاف باتخاذ قرارات تخص هذا الفريق وملعبه، وهناك بعض رؤوساء الأندية أقوى من الكاف ولديهم نفوذ كبير".

وأكمل: "كان هناك لعبة مشكوك فيها ضد محمد عبدالمنعم بسبب لمسة يد داخل منطقة الجزاء، لكن تعطل تقنية الفار ومنعها من العمل لم يتم مشاهدة الكرة او مراجعتها جيدًا وانقذ الأهلي من احتمال كبير لاحتساب ركلة جزاء ضده، وقد يكون ذلك جزاء مازيمبي بسبب عدم تشغيل التقنية، وما يحدث داخل القارة أمر يسيئ للبطولة، وكذلك ما حدث في الكونفدرالية بسبب قميص نادي نهضة بركان المغربي".

وواصل: "الحكم البوروندي، ذكر أن تقنية الفيديو تعطلت لمدة 70 دقيقة، ومن المفترض أن يقوم الأهلي باتخاذ إجراء تحسبًا لما قد يحدث مستقبلا، وكان لابد أن يقوم حكم الساحة بإخطار الفريقين داخل أرضية الملعب بتعطل الـVAR، وهذه الأمور تؤكد سوء نية رئيس مازيمبي، خصوصا أن تلك الوقائع تكررت كثيرًا وأتمنى أن يعالج الكاف أخطائه".

وتابع: "ما حدث مع محمود عاشور من جانب لجنة الحكام (كارثي) بعد صدور قرار إيقافه بسبب تصريحاته التي تهدف لإصلاح المسار، حزنت كثيرًا بسبب هذا الموقف، واتحاد الكرة هو الأب الشرعي لكل الحكام ولابد أن يتم حل كافة الأزمات التي تواجه الجميع، خصوصًا أن الحكام الكبار الدوليين والذين خاضوا بطولات كثيرة لم يديروا سوى عدد محدود من المباريات منذ بداية الموسم.. وهناك هوجة واضحة من جانب الحكام الذين قاموا بالإدلاء بتصريحات كثيرة في الاعلام مؤخرا".

وختم: "إبراهيم نور الدين كان عليه الا يتحدث للإعلام، وأتمنى أن يواصل مسيرته بشكل جيد لنهاية الموسم".