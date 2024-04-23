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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم 23 أبريل 2024

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر، وتعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبًا في البلاد خاصة في موسم الحج ومواسم العمرة.

 

 وسجل في بنوك (الأهلي المصري، مصر) نحو 12.85جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع. 

 

وجاء سعر الريال السعودي في عدد آخر من البنوك العاملة في مصر، كالتالي:

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

 

12.85 جنيه للشراء.

 

12.82  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

 

12.85 جنيه للشراء.

 

12.82  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

 

12.85  جنيه للشراء.

 

12.80  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

 

12.85 جنيه للشراء.

 

12.76 جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودي في بنك البركة

 

12.85 جنيه للشراء.

 

 

12.75 جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

 

12.85 جنيه للشراء.

 

12.77 جنيه للبيع.

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