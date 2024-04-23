طلب عاجل من وزير خارجية لبنان للقائم بأعمال السفارة في باريس



وجه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني الدكتور عبدالله بوحبيب طلبا عاجلا إلى القائم بأعمال السفارة اللبنانية في باريس المستشار زياد طعان بمتابعة المواضيع التي تم التطرق اليها خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي نهار الجمعة الماضي الى باريس ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون وفق البيان الصادر عن السلطات اللبنانية.

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان لها "لهذه الغاية التقى القائم بالأعمال، يرافقه السكرتير الأول في السفارة يوسف جبر، بنائب مديرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية إيمانيول سوكه حيث تناول البحث متابعة المبادرة الفرنسية حول خفض التصعيد على الحدود الجنوبية للبنان.

وبحث الجانبان أيضا الجهود الفرنسية الهادفة إلى إنهاء الشغور الرئاسي، والمسعى الفرنسي لتنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني، وموضوع النازحين السوريين في لبنان.

