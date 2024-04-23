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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يهنئ وزير الدفاع والإنتاج الحربى بذكرى تحرير سيناء

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أرسل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة حلول ذكرى عيد تحرير سيناء الذى أعاد للشعب المصري أرضه وعزته وكرامته وسيظل إنجازاً وطنياً بطولياً ورمزاً للفخر والإعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، والذى كان نتيجة لأكبر ملحمة انتصارات حربية خاضها الجيش المصرى وكتبوا أنصع الصفحات في التاريخ لتؤكد دائماً أن رجال قواتنا المسلحة هم الدرع الواقي لمصرنا الغالية.

وأضاف وزير التنمية المحلية في نص البرقية: داعياً المولى عز وجل أن يوفقكم في تحقيق مزيد من الإنجازات لرفعة وازدهار وتقدم مصرنا الحبيبة وأن يكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة ومجهوداتكم المخلصة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام.

تحرير سيناء التنمية المحلية يهنئ وزير الدفاع

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