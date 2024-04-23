محافظ القليوبية يتابع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي بتكلفة 3.2 مليار جنيه

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في مجال الصحة بمدينة شبين القناطر؛ للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع ولتذليل كافة المعوقات.

وذلك ضمن جولات المحافظ المُكثفة لمتابعة إنجازات مشروعات المبادرة الرئاسية، للانتهاء منها فى الوقت المحدد لإدخالها الخدمة للتيسير على المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم.



وتقام المستشفي على مساحة 16 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي مُقام على مساحة 4500 متر مربع، وستصل تكلفة الأعمال الإنشائية إلى 3.2 مليار جنيه، ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير.



وأكد المحافظ، أن المستشفى صرح طبي ضخم تم إنشاؤه في وقت قياسي لخدمة جميع المراكز الطبية بمبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أنه جاري العمل علي قدم وساق للانتهاء من إنشاء المستشفى خلال هذا العام، موضحا أن المستشفى مكون من 4 مباني مختلفة، المبني الرئيس للمستشفى بالإضافة إلي مبني لتجميع البلازما ومدرسة للتمريض ومبني للغازات الطبية، ووصلت إجمالي نسبة تنفيذ الخرسانات إلي 78%.



وأضاف المحافظ، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد أهم المشروعات القومية التنموية في تاريخ مصر الحديث وتهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بالإنسان المصري البسيط ليحيا حياة كريمة ويعتبر هذا المشروع العظيم من أكبر المشروعات التي تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 عن طريق رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.



وأشار المحافظ، إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل لتذليل المعوقات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجاً.



ومن جانبه، أكد رئيس هيئة تعمير القاهرة الكبرى، أن مستشفى شبين القناطر تعد أكبر مستشفى علي مستوي مبادرة حياة كريمة علي مستوى الجمهورية، والانتهاء منها خلال شهور قليلة حيث تم توريد جميع مستلزمات الكهروميكانيك وتخزينها بالموقع وسيتم تركيبها أولا بأول بالتوازي مع أعمال الإنشاءات، مؤكدا أيضا أن الجهاز يسخر كل إمكاناته لخدمة المستشفى والانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد.