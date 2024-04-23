عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي بتكلفة 3.2 مليار جنيه

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في مجال الصحة بمدينة شبين القناطر؛ للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع ولتذليل كافة المعوقات.

 وذلك ضمن جولات المحافظ المُكثفة لمتابعة إنجازات مشروعات المبادرة الرئاسية، للانتهاء منها فى الوقت المحدد لإدخالها الخدمة للتيسير على المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم.


وتقام المستشفي على مساحة 16 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي مُقام على مساحة 4500 متر مربع، وستصل تكلفة الأعمال الإنشائية إلى 3.2 مليار جنيه، ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير.
 

وأكد المحافظ، أن المستشفى صرح طبي ضخم تم إنشاؤه في وقت قياسي لخدمة جميع المراكز الطبية بمبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أنه جاري العمل علي قدم وساق للانتهاء من إنشاء المستشفى خلال هذا العام، موضحا أن المستشفى مكون من 4 مباني مختلفة، المبني الرئيس للمستشفى بالإضافة إلي مبني لتجميع البلازما ومدرسة للتمريض ومبني للغازات الطبية، ووصلت إجمالي نسبة تنفيذ الخرسانات إلي 78%.


وأضاف المحافظ، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد أهم المشروعات القومية التنموية في تاريخ مصر الحديث وتهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بالإنسان المصري البسيط ليحيا حياة كريمة ويعتبر هذا المشروع العظيم من أكبر المشروعات التي تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 عن طريق رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.


وأشار المحافظ، إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل لتذليل المعوقات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجاً.


ومن جانبه، أكد رئيس هيئة تعمير القاهرة الكبرى، أن مستشفى شبين القناطر تعد أكبر مستشفى علي مستوي مبادرة حياة كريمة علي مستوى الجمهورية، والانتهاء منها خلال شهور قليلة حيث تم توريد جميع مستلزمات الكهروميكانيك وتخزينها بالموقع وسيتم تركيبها أولا بأول بالتوازي مع أعمال الإنشاءات، مؤكدا أيضا أن الجهاز يسخر كل إمكاناته لخدمة المستشفى والانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد.

القليوبية مستشفي شبين القناطر المركزى حياة كريمة محافظ القليوبية مبادرة حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

هيئة قناة السويس تنقذ سفينة و طاقمها من الغرق بشاطئ بورسعيد

بداية التوقيت الصيفي تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال الجمعة المقبلة

شبانة: ما فعله زيزو طبيعي في كرة القدم.. ومستاء من الهجوم على فندق إقامة دريمز

عدلي القيعي أمام المحكمة بتهمة سب وقذف رئيس نادي بيراميدز

موضوعات متعلقة

بائع ينهى حياة زميله بسبب الخلاف على مكان "الفرشة" بسوق بشبين القناطر

محافظ القليوبية يستقبل رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لتفقد تطوير شوارع مدينة بنها

تموين القليوبية: توريد 8565 طن قمح للصوامع والشون

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه بسبب جرعة هيروين زائدة بالقليوبية

لليوم الثاني.. صحة القليوبية تواصل تنظيم القافلة الطبية بكفر شكر

جرعة هيروين زائدة .. كشف غموض العثور على جثة شاب بقليوب

بسبب فسخ خطوبتها.. فتاة تتخلص من حياتها بالقليوبية

السجن 7 سنوات لمتهم بقـ.تل شخص في شبرا الخيمة

ترشيحاتنا

رشيد خطابي: الدورة الثامنة لجائزة التميز الإعلامي تتزامن مع أحداث مأساوية بالوطن العربي

توسيع الحماية الاجتماعية..وزيرة التخطيط تعرض مشروع خطة التنمية الاقتصادية أمام البرلمان

وزير التموين: استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لوصول الدعم إلى مستحقيه

ريال مدريد يقترب من إنهاء صفقة ضم نجم مانشستر سيتي

وزير المالية يزف بشرى سارة للمصريين بشأن 3 قرارات في الموازنة الجديدة

الدفع ب 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخازن للبلاستيك بالخانكة ..صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في خطوات بسيطة .. كيف تحتوي غضب زوجتك ؟

من العبور للتنمية.. القوات المسلحة تقود جهود التنمية في سيناء|انفوجراف

3 أيام والجو هيقلب| تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. وهذا اليوم الأصعب

بعد الإمارات.. هذه المناطق ستغرق بدولة عربية جديدة بسبب الأمطار خلال أيام| تحذير رسمي

فيديو

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ