بـ 4 مسيرات.. ميليشيا الدعم السريع تهاجم مطارا عسكريا للجيش السوداني

هاجمت ميليشيا الدعم السريع، الفرقة الثالثة شندي، بأربع مُسيّرات تستهدف المطار العسكري بالفرقة، حيث تَـمّ إسقاط ثلاث والرابعة غيّرت مسارها وغادرت المنطقة وتتم مُلاحقتها عبر المُضادات الأرضية بحسب ما صرح به مصدر عسكري سوداني.

وكان الجيش السوداني أطلق عملية لاستعادة السيطرة على ولاية الجزيرة جنوب العاصمة الخرطوم عبر 5 محاور.

ونقلت وسائل سودانية عن مصادر أن الجيش تمكن من استعادة السيطرة على محلية أم القرى شرقي ولاية الجزيرة من ميليشيا الدعم السريع التي سيطرت على الولاية المتاخمة للخرطوم في ديسمبر الماضي.

وذكرت أن هذه العملية العسكرية تعتبر من أكبر العمليات البرية التي تشهدها الحرب الدائرة منذ 15 أبريل.

وأكدت أن العمليات العسكرية نشطت في كل المحاور وذلك ضمن خطة يشرف عليها رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.

وأوضحت المصادر أن القوات المسلحة دمرت عددا من المركبات القتالية باستخدام الطيران والمسيرات والدبابات.

وقدرت مصادر مطلعة القوة المكلفة حاليا باستعادة السيطرة على الجزيرة بنحو 40 ألف مقاتل مزودين بمختلف أنواع الأسلحة وتساندهم المسيرات والطيران الحربي.