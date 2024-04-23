عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تطالب بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته

ارشيفي
ارشيفي


أكد مجلس الوزراء السعودي على مواقف المملكة الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومطالبتها الدائمة للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.


كما أعلن مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية  منح المتضررين من أهالي قرية طابة بمنطقة حائل جراء تركهم مزارعهم وبيوتهم التراثية بسبب التصدعات والتشققات الأرضية مبلغ تعويض إضافي قدره (200.000) مائتا ألف ريال، أو أرضاً سكنية ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، بحسب ما يختار كل متضرر أو ورثته حال وفاته.


فيما أشاد المجلس  بمخرجات الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، ويؤكد حرص المملكة على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع مختلف بلدان العالم، ودعم أوجه التنسيق المشترك، بما فيها العمل المتعدد الأطراف. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

3 أيام والجو هيقلب| تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. وهذا اليوم الأصعب

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

سقوط سيارة من أعلى الكوبري.. نجاة ركاب مترو روض الفرج من كارثة.. صورة

شبانة: ما فعله زيزو طبيعي في كرة القدم.. ومستاء من الهجوم على فندق إقامة دريمز

بداية التوقيت الصيفي تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال الجمعة المقبلة

موضوعات متعلقة

الأردن.. الجمارك تحبط تهريب 73.5 ألف حبة "كبتاغون" مخدرة

بـ 4 مسيرات.. ميليشيا الدعم السريع تهاجم مطارا عسكريا للجيش السوداني

دولة عربية ترحل 539 وافدا لديها.. اعرف السبب

200 ألفا يدخلون الملاجئ.. هجوم عنيف لحزب الله على إسرائيل || تفاصيل

البرلمان الليبي يتسلم أول ملف لشغل منصب رئيس الحكومة الموحدة

اكتشاف مقابر جماعية في باحة مجمع ناصر الطبي.. وبيان هام للخارجية الأردنية

العراق يصدر التقرير النهائي في انفجار معسكر كالسو

تونس تتعرض لأمطار رعدية غزيرة | تفاصيل

ترشيحاتنا

طريقة تقديم إقرار وحدات سكنية عبر الانترنت| تفاصيل

200 ألف إسرائيلي دخلوا الملاجئ هروبًا من صواريخ حزب الله

مفاجأة حوّل طقس الأيام المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

مدبولي: تسهيل إجراءات انشاء مصنع كابلات السيارات الكهربائية وحوافز خاصة للمشروع

احتفالاً بذكرى تحرير سيناء.. متحف السكة الحديد مجاناً للجمهور غدا

بـ 4 مسيرات.. ميليشيا الدعم السريع تهاجم مطارا عسكريا للجيش السوداني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في خطوات بسيطة .. كيف تحتوي غضب زوجتك ؟

من العبور للتنمية.. القوات المسلحة تقود جهود التنمية في سيناء|انفوجراف

3 أيام والجو هيقلب| تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. وهذا اليوم الأصعب

بعد الإمارات.. هذه المناطق ستغرق بدولة عربية جديدة بسبب الأمطار خلال أيام| تحذير رسمي

فيديو

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ