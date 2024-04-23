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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شركة الكرة توقع العقود نيابة عن المدير التنفيذي للنادي الأهلي

صدى البلد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق منشورًا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

 

وكتب أحمد حسن :"شركة الكرة توقع العقود لأول مرة نيابة عن المدير التنفيذي للنادي الأهلي بعد تقلدها إدارة ملفات فريق الكرة".

 

الأهلي ومازيمبي

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التيأقيمتعلى ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

تأجيل الحسم لمباراة القاهرة

قدم فريق الأهلي، أداءَ جيداً أمام مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر السبت، بملعب “تي بي مازيمبي” فيالكونغو، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبي، مؤجلا الحسم إلى مباراة العودة، المقررإقامتها يوم الجمعة المقبل، في التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

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