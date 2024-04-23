قرار مفاجئ من رئيس الزمالك قبل سفر الفريق إلى غانا لمواجهة دريمز

قرر حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، السفر إلى غانا رفقة بعثة الفارس الأبيض قبل مواجهة دريمز الغاني في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه على فيسبوك "تقارير: حسين لبيب يرافق بعثة الزمالك إلى غانا لمواجهة دريمز في نصف نهائي الكونفدرالية".

وتعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع نظيره دريمز الغاني في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يحسم لقاء الإياب المقرر له يوم الأحد المقبل في غانا المتأهل للدور النهائي.