جيش الاحتلال يوجه رسالة عاجلة إلى سكان بيت لاهيا شمال قطاع غزة

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء رسالة إلى سكان بيت لاهيا شمال قطاع غزة يطالبهم فيها بإخلاء منازلهم فورا.

وكتب أدرعي أن جيش الاحتلال سيتحرك بقوة كبيرة ضد البنى التحتية للمقاومة والعناصر المعادية في المنطقة.

وأضاف: أنتم الآن في منطقة قتال خطيرة، ويدعوكم الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء المنطقة على الفور والتوجه نحو الملاجئ المعروفة".

وأفادت تقارير بفشل إسرائيل في تحقيق غاياتها من تلك الحرب بالتزامن مع عودة القتال إلى شمال القطاع، حيث أوضحت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن أهدافا مثل تحرير الأسرى وتدمير حماس لا تزال بعيدة حتى وإن تسببت العمليات العسكرية في إضعاف الحركة.