مواجهة المعوقات أبرزها .. مهام خاصة للمجلس الأعلي لصناعة السيارات

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن اختصاصات المجلس الاعلي لصناعة السيارات وذلك بعد توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة بشأن تسهيل إجراءات انشاء مصنع كابلات السيارات الكهربائية و منحه الحوافز الممكنة للمشروع فيما يلى:

اختصاصات المجلس الاعلي لصناعة السيارات

يهدف المجلس الأعلي لصناعة السيارات وفقا للقانون إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر ، ويختص في سبيل ذلك بالآتى:

إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها.

وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.

اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

العمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرئادة في هذا المجال.