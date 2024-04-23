رسالة عاجلة من أحمد موسى لاتحاد الكرة قبل مباراة مصر وبوركينا فاسو|شاهد

طالب الإعلامي أحمد موسى، إتحاد الكرة المصري بزيادة عدد حضور الجماهير في مباراة المنتخب المصري أمام بوركينا فاسو إلى 70 ألف مشجع بدلا من 50 ألف.

وقال أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، مباراة المنتخب الوطني مع بوركينا فاسو مهمة لابد من زيادة أعداد الجماهير، خاصة أن ماتشات المنتخب مهمة الفترة القادمة.

هيشيل 70 الف مستريح

وتابع أحمد موسى: ماتش مهم يؤهل للتصفيات كأس العالم ليه 50 الف مشجع بس، ده المنتخب يا جماعة ليه الأولوية، اطلبوا من الداخلية زيادة عدد المشجعين وهما مش هيتأخروا الاستاد هيشيل 70 الف مستريح، ده المنتخب يا جماعة فيه ايه.