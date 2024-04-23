ذكرى تحرير سيناء| أحمد موسى يهنئ المصريين على الهواء.. فيديو

أصبح لها 6 اتفاقات حاليا

قدم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى الـ 42 لتحرير سيناء، مؤكدا أن سيناء شهدت تنمية وإنجازات كثيرة في عصر الرئيس السيسي.



وقال أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي " المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه منذ 2011 وسيناء تواجه العمليات الإرهابية، والدولة نجحت في مواجهة الإرهاب وتطهير الأرض من الجماعات الإرهابية.

وأضاف أحمد موسى، أن سيناء شهدت مشروعات ضخمة في عهد الرئيس السيسي، أصبح لها 6 اتفاقات حاليا في عصر الرئيس السيسي، وغيرها من المشروعات القومية والتنموية.

وأشاد أحمد موسى بالجهود المبذولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة العمليات الإرهابية في سيناء.