يوم الخميس| أحمد موسى يحذر من الاجتياح البري لرفح الفلسطينية.. فيديو

حذر الإعلامي أحمد موسى من الاجتياح البري لرفح الفلسطينية، وإسرائيل تستعد لاجتياح رفح الفلسطينية عسكريا، وقد يكون الاجتياح بعد غدا يوم الخميس، تزامنا مع ذكرى تحرير سيناء، مشيراً إلى أنه قد يكون هناك ضحايا.

سيناء شهدت مشروعات ضخمة غير مسبوقة



وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن 1.5 مليون مواطن فلسطيني موجودين حالياً في رفح الفلسطينية.

وأكد الإعلامي أحمد موسى ، أن الدولة المصرية لديها مخطط لزراعة أكثر من مليون فدان في سيناء، لافتاً إلى أن سيناء شهدت مشروعات ضخمة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي.